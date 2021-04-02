Эмир Кустурица назвал вакцину «Спутник V» лучшей в мире

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал о своем опыте вакцинирования российским препаратом «Спутник V». Он отметил, что эта вакцина, по его мнению, лучше любых других западных аналогов.

«Я могу сказать, что я верил в то, что русская вакцина хорошая. И эта вера помогла тоже, что я потом чувствовал себя очень хорошо. Я всегда думал, что-то, что на Западе нет хорошей вакцины и нет так много вакцин, а тут есть, что это объясняется активностью Советского Союза. Потому что институты у вас хорошие. И я всегда верю, что русская наука хорошая», — заявил Кустурица на русском языке.

Режиссер добавил, что у него на родине сейчас царят антипрививочные настроения, но сам он их не разделяет. Кустурица уверен, что проходить вакцинацию безопасно и правильно.

«Люди, я думаю, должны вакцинироваться. Многие, кого я знаю, умерли. И я думаю, почему нет? Потому что многие люди, получившие вакцину, 90% чувствуют себя очень хорошо. Надо охранять свою жизнь», — цитирует режиссера Пятый канал.

Напомним, Эмир Кустурица привился российской вакциной «Спутник V» еще в начале февраля. А в середине месяца сделал уже второй угол, передает ФАН.

Режиссер отмечает, что в настоящее время, по его мнению, в мире не существует более эффективной вакцины. А те, кто пытается дискредитировать «Спутник V», делают это исключительно из политических убеждений.