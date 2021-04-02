Мошенники убедили московскую пенсионерку сбросить с балкона миллион рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аферисты под видом помощи в раскрытии преступления убедили московскую пенсионерку сбросить с балкона 1 миллион рублей. Об этом рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Как сообщила представитель МВД, в отдел полиции обратилась 79-летняя москвичка, которой несколько дней назад позвонил мужчина, представившись участковым. Позвонивший попросил пожилую женщину помощи в раскрытии преступления, но для этого необходимо было согласиться на требования мошенников.

Практически сразу раздался следующий звонок, но уже с угрозами в адрес пенсионерки. Звонивший потребовал, чтобы женщина пошла в банк, и сняла со своего счета 1 миллион рублей, после чего сбросила их ему с балкона. Когда она это сделала, злоумышленник поднял пакет с деньгами и скрылся.

Волк сообщила, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемых и задержали их. По данному факту возбуждено уголовное дело статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

«В отношении фигурантов - неработающих приезжих - избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила представитель МВД РФ.