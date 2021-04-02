Видео с Навальным из колонии опубликовали в Сети: Не хромает и разгуливает с чаем

В Сети появилось видео с Алексеем Навальным в колонии. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Видео из колонии во Владимирской области, где отбывает срок блогер Алексей Навальный, опубликовало издание Life.

Ролик снят без звука. На кадрах видно, как Навальный с кружкой чая в руке вальяжно прогуливается по помещению, после чего к нему подходит сотрудник колонии. Предположительно мужчина сделал блогеру замечание о ненадлежащем внешнем виде. После этого Навальный застегнул пуговицу на робе.

При этом на записи с камер наблюдения отчетливо видно, что блогер не хромает. Никаких проблем со спиной и ногами, на которые жаловался Навальный в соцсетях, не заметили и посетившие его журналисты и правозащитники.

- В разговоре со мной он забыл, какая из ног у него болит и поэтому сказал «обе». Он спокойно стоит и 20 минут орёт на меня, он спокойно ходит по отряду. Это не вызывает у него никаких затруднений. Он не хромает. Его состояние вполне удовлетворительное, — сообщила общественница Мария Бутина в эфире радио "Комсомольская правда".

Она также усомнилась в заявлениях Навального о том, что ему не дают спать. Она сообщила, что заключенных будят в ходе обычного обхода, эту практику используют во всех тюрьмах мира.

Также по словам Бутиной, Навальный постоянно жалуется на здоровье, но не выполняет предписания медиков. Кроме того, он отказывается выполнять работы якобы из-за проблем со здоровьем.

- Естественно, это не приемлемо в местах лишения свободы. И у других заключенных появляются вопросы, почему они должны за него вне очереди драить пол, — заявила Бутина.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд города Москвы удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний по делу Навального о мошенничестве, заменив условное наказание для блогера на реальное на 3,5 года заключения в колонии общего режима.