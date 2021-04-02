Видео обрушения снежной лавины в водопад в Абхазии появилось в сети

В Абхазии лавина обрушилась прямо в водопад Фото: Кадр видео

Снежная лавина сошла прямо в Гегский водопад около озера Рица в Абхазии. В этом момент рядом находились туристы, которые успели снять происходящее на видео.

На кадрах видно, как путешественники стараются отбежать подальше от лавины, некоторые из них даже испугались и закричали. Правда, один из очевидцев до последнего продолжал снимать водопад на телефон. К счастью, никто из туристов не пострадал.

Высота Гегского водопада составляет около 70 метров. Вода там ледяная, а снег у подножья горы, как правило, лежит до конца лета.

Водопад пользуется большой популярностью у туристов и считается одним из самых известных мест в Абхазии. Кроме того, там снимались некоторые сцены из фильмов «Спортлото-82», «Рикки-Тикки-Тави», а также советского сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Сцена схватки Холмса с профессором Мориарти снималась именно на фоне этого водопада.