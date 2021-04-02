Альштейн рассказал, чем отличаются капли для носа от коронавируса от вакцины

Альштейн рассказал, отличаются ли капли для носа от коронавируса от вакцины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вирусолог, сотрудник научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн в разговоре с журналистами радио "Комсомольская правда" рассказал, отличаются ли капли для носа от коронавируса от вакцины.

- Что касается вакцины для носа - это будет практически та же самая вакцина, которая будет применяться через нос, вирус связывается с разными клетками в организме, в том числе, клетками носовых ходов, и при этом он может вполне произвести такое же действие, которое и при инъекции делается, - сказал Альштейн.

Он отметил, что вирус быстро мутирует и ученым по мере постановки задач о внесении изменений необходимо будет время для испытания новых препаратов, которые будут усовершенствованы на базе имеющихся вакцин.

- Обычно, когда нужно изменить штамм вируса, то это занимает около года. А здесь это будет делаться намного быстрее. Но это будет зависеть еще, конечно, от разрешающих органов, насколько они позволят вот такое сокращение испытаний, потому что основное время уходит не на то, чтобы внести изменения, а на то, чтобы испытать, что в результате получилось, - сказал ученый.

Напомним, ранее появилась информация о появлени назального типа вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Гамалеи. Отмечено, что этот тип вакцины проходит в данный момент доклинические испытания.