В Белоруссии включили Тихановскую в список причастных к терроризму

КГБ Белоруссии включил Тихановскую в список причастных к терроризму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комитет госбезопасности Белоруссии включил лидеров оппозиции страны Светлану Тихановскую и Павла Латушко в перечень физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности.

Как указано на сайте КГБ, Тихановская и Латушко является обвиняемыми в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 14 ("Покушение на преступление") и частью 3 статьи 289 ("Акт терроризма") УК Белоруссии.

В начале марта генеральная прокуратура Беларуси направила Литве просьбу о выдаче бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, чтобы в Беларуси привлечь её к уголовной ответственности. В республике политика обвиняют в преступлениях против порядка управления, общественной безопасности и государства.Ранее СК Беларуси передавал в Генпрокуратуру документы на экстрадицию Светланы Тихановской из Литвы, где она находится с августа 2020 года. В МИД Литвы тогда ответили, что страна "не выдаёт людей, подвергающихся политическим преследованиям".