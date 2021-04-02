ФБР объявило в розыск россиянина по делу о краже коммерческой тайны США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США объявили в розыск россиянина Александра Коршунова. Его подозревают в хищении сведений, составляющих коммерческую тайну. Объявление о розыске было размещено в пятницу, 2 апреля, на сайте ФБР.

Речь идет о периоде с 2013 по 2018 год. Согласно утверждениям американских властей, в это время Коршунов предпринимал попытки получить доступ к коммерческим секретам авиационной компании. Одновременно он работал директором российской государственной компании, а также являлся офицером в российской Службе внешней разведки (СВР).

По версии ФБР, задачей Коршунова было побудить западные авиационные компании сотрудничать с российской «Объединенной двигателестроительной корпорацией» в продвижении российской авиационной техники.

«Он нанял инженеров, нанятых дочерней компанией крупной американской авиационной компании, для консультаций по перепроектированию российского авиадвигателя ПД-14», — сказано в сообщении.

Коршунова арестовали в августе 2019 года в Италии. При этом экстрадиции потребовали и российские власти, обвинившие Коршунова в мошенничестве и хищениях. В августе 2020 года Коршунова отправили в РФ.