ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 659 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 129,2 миллиона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 659 тысяч и превысило 129,2 миллиона. Это самый высокий показатель суточного роста заболеваемости с середины зимы – 17 января.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер пятницы, 2 апреля 2021 года, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики зафиксировали 129 215179 случаев заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 2 820098 человек. За прошедший день выявлено 659917 новых инфицированных, умерли 11626 больных.

Большинство случаев заражения (свыше 41%) за прошедший день – 275728 – зарегистрированы в Европе. На втором месте Северная и Южная Америка (220277 новых случаев), третью строчку занимает Юго-Восточная Азия, где число инфицированных за сутки возросло на 94908 человек.

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