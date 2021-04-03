Вильфанд рассказал о потеплении в европейской части России Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие пять дней в Европейскую Россию начнется потепление. О таком прогнозе рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что температура в ближайшие дни на европейской части страны будет выше нормы, но потепление не окажется равномерным.

«На северо-западе региона температура будет выше на четыре-пять градусов, а в центре на один-два градуса. На юге тоже примерно так же, примерно на один-два градуса выше нормы», - передает РИА Новости слова эксперта.

По словам синоптика, в регионе стоит ждать «температурную уравниловку», когда термометры у жителей Северо-Западного, Приволжского федерального округа и центра России будут держаться на одном уровне – в районе 6–11 градусов.

Как уточнил Вильфанд, к среде, 7 апреля, температура воздуха в Центральной России вырастет до плюс 13 градусов. В Краснодарском крае термометры покажут плюс 15. Ночные температуры будут держаться от нуля до минус пяти градусов.

«Резкого похолодания не ожидаем», - добавил эксперт.

Такую сглаженность температур в разных частях России синоптик объяснил тем, что высокие температуры за счёт выноса воздушных масс идут на северо-запад.