На Украине пообещали «пролить кровь» в случае войны с Россией Фото: REUTERS

В Киеве «прольют кровь» в случае войны с Россией. Такое заявление сделал пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович.

По его словам, если Россия попробует напасть на Украину, то Киев «прольет столько крови, что им не понравится». Как отметил политик, все планы Москвы по войне с незалежной упираются именно в это.

«Все эти планы российской войны против нас и чего-то, чего-то, упирается только в одно, что они прольют столько крови, что им не понравится», - заявил он в эфире YouTube-канала «Ukrlife.tv».

Арестович также заявил, что на Украине будут «работать по полной, всеми средствами», которыми располагают Вооруженные силы Украины (ВСУ). При этом главы офиса украинского лидера указал на то, что это четкая позиция президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее Минобороны Украины после переговоров главы ведомства Андрея Тарана и руководителя Пентагона Ллойда Остина сделало заявление о том, что Вашингтон готов помочь Киеву «в случае эскалации российской агрессии». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что усиление войск НАТО около Украины потребует от России дополнительных мер, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такая помощь Киеву станет «медвежьей услугой».