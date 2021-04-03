Институт Гамалеи: «Спутник V» обеспечит быстрое восстановление президента Аргентины при заражении COVID-19 Фото: REUTERS

Вакцина «Спутник V» обеспечит быстрое и легкое восстановление в случае заражения коронавирусной инфекцией. Так институт имени Гамалеи ответил в Twitter президенту Аргентины Альберто Фернандес, который ранее получил сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Как говорится в сообщении, «Спутник V» на 91,6 процент эффективен против инфекций и на 100 процентов эффективен против тяжелых случаев

«Если инфекция действительно подтверждена и происходит, вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без серьезных симптомов», - говорится в сообщении института имени Гамалеи, который пожелал скорейшего выздоровления аргентинскому лидеру.

Напомним, о положительном ПЦР-тесте на коронавирус президент Аргентины сообщил в ночь на субботу, 3 апреля. Альберто Фернандес рассказал, что ранее у него поднялась температура и появилась головная боль. В январе 62-летний аргентинский лидер получил первую дозу прививки от коронавируса российской вакциной «Спутник V».