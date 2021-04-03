Умер Евгений Загорулько, заслуженный тренер России по легкой атлетике

Евгений Загорулько. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В возрасте 78 лет из жизни ушел заслуженный тренер Российской Федерации по легкой атлетике Евгений Загорулько.

Как передает ТАСС, о смерти Загорулько сообщил старший тренер российской сборной Антон Назаров.

Ранее говорилось о том, что заслуженный тренер России по легкой атлетике страдал от онкологического заболевания. Также у него была обнаружена коронавирусная инфекция.

Евгений Загорулько специализировался в прыжках в высоту. Во время своей спортивной карьеры он занимался десятиборьем, а тренерскую деятельность начал в 1967 году.

Под руководством знаменитого тренера олимпийскими чемпионами стали Геннадий Авдеенко (1988), Елена Елесина (2000), Андрей Сильнов (2008) и Анна Чичерова (2012). Также Загорулько тренировал ряд чемпионов мира и Европы, среди них Вячеслав Воронин, Александр Шустов, Денис Капустин и Тамара Быкова.