В Госдуме прокомментировали планы Украины отработать с НАТО сценарий войны с Россией Фото: REUTERS

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление представителя Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича о том, что в рамках учений Defender Europe 2021 будет отработан сценарий «войны с Россией».

«Это попытка потянуть одеяло на себя и показать свою значимость, мол, только из-за Украины альянс сформировал группировку и готовится дать бой России по всем фронтам», - приводит RT слова парламентария.

Бальбек отметил, что проведение военных учений является регулярной практикой Североатлантического альянса. По его словам, НАТО представляет огромную бюрократическую машину, для которой проведение военных учений являются одним из способов заработать на обеспечении войск.

Парламентарий заявил, что со стороны Киева будет наивно верить в то, что европейские союзники будут воевать за интересы президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее Минобороны Украины после переговоров главы военного ведомства Андрея Тарана и руководителя Пентагона Ллойда Остина сделало заявление о том, что Вашингтон готов оказать помощь Киеву «в случае эскалации российской агрессии».