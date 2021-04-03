Умер Гурам Дочанашвили - грузинский писатель

Умер грузинский писатель Гурам Дочанашвили. Фото: Writers' House of Georgia

Известный грузинский писатель Гурам Дочанашвили умер в одной из тбилисских больниц на 83-м году жизни. Трагическую новость сообщил телеканал "Рустави-2".

Последние две недели Дочанашвили тяжело болел и находился в больнице. Накануне у него остановилось сердце, однако медикам удалось его запустить. Позже произошла повторная остановка сердца, но на этот раз врачи уже не смогли спасти писателя.

Гурам Дочанашвили родился 26 марта 1939 года в Тбилиси. По образованию он историк, окончил исторический факультет Тбилисского государственного университета. Наибольшую известность писателю принес социально-философский роман "Я одарю тебя трижды", в также рассказы "Человек, который очень любил литературу", "Песня без слов", и "Там, за горой".

В 2010 году Дочанашвили стал лауреатом премии "Саба" за особый вклад в развитие литературы. А в 2020 году писатель получил статус почетного гражданина Тбилиси.