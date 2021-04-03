Велопрокат в Москве откроется рекордно рано Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году прокат велосипедов и самокатов в Москве начинает работать рекордно рано. Воспользоваться самокатами можно будет уже с воскресенья, 4 апреля, а велосипедами - со вторника, 6 апреля, сообщает дептранс.

Раньше сезон начинался гораздо позже - примерно в конце апреля. Однако в год пандемии велосипеды и самокаты стали чрезвычайно востребованы - москвичи совершили почти восемь миллионов поездок, что стало абсолютным рекордом. Поэтому в этот раз было решено запустить велопрокат раньше.

- В этом году мы продолжим расширять сеть и увеличивать число велосипедов: поставим 67 новых станций, 63 из которых — электрические, а также добавим 1000 велосипедов, 500 из которых также электрические, - рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Он отметил, что велоинфраструктуру будут развивать не только в центре города, но и в других районах, где открываются новые станции метро.

Лискутов напомнил, что прокат велосипедов останется бесплатным для курьеров и волонтеров до окончания действия ограничительных мер.