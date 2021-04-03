Блогер Эдвард Бил заявил, что раскаивается в совершенном ДТП. Фото: кадр из видео

Блогер Эдвард Бил, обвиняемый по делу о массовом ДТП на Садовом кольце, приехал в свою квартиру, где он будет находиться по решению суда. В беседе с журналистами он заявил, что раскаивается в содеянном, сообщает в субботу, 3 апреля, газета «Известия».

- Вы раскаиваетесь? - спросили у него журналисты. - Да, - ответил Эдвард Бил и зашел в квартиру.

Как сообщал сайт kp.ru, массовое ДТП с участием пяти машин на Садовом кольце произошла в минувший четверг. В результате аварии пострадала женщина, в настоящее время она находится в коме. По версии следователей, находившийся за рулем синей Audi блогер Эдвард Бил вылетел на встречную полосу и врезался в поток автомобилей. Следов алкоголя в крови у виновника аварии не нашли.

Сегодня суд в российской столице рассмотрел дело о массовом ДТП на Садовом кольце. Как и просило следствие, судья избрал в качестве меры пресечения для блогера запрет на определённые действия. Ему запретили покидать дом, пользоваться интернетом и водить машину.