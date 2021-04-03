Почти семь миллионов россиян привились от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Число жителей России, которые получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции выросло до 6,93 миллиона человек, что составляет примерно 4,74 процента от общего населения страны. Об этом в субботу, 3 апреля, говорится в исследовании РБК.

Издание проанализировало количество привитых от коронавируса россиян, исходя из данных региональных оперативных штабов и министерств здравоохранения, а также из информации на официальных сайтах властей регионов России.

Также составлен список лидеров среди регионов, в которых наибольшая доля населения прошла вакцинацию хотя бы одной дозой препарата. В перечне оказались Чукотка, где привились 14,13 процента населения, Ненецкий автономный округ с 8,82 процента, а также Москва, Подмосковье, Сахалинская, Белгородская и Магаданская области — там доля привившихся жителей превысила семь процентов.

Россиян, кто привился обоими компонентами вакцины, становится больше. В настоящий момент их насчитывается около 4,72 миллиона человек.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по словам врача-реаниматолога Александра Островского, коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России уже почти сформирован.