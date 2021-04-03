Украинские дипломаты занялись подготовкой встречи Зеленского и Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дипломаты Киева и представители офиса украинского президента занялись организацией встречи Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщила посол Украины в Штатах Оксана Маркарова.

- Дипломаты и офис президента активно работают над организацией визитов. Как наших визитов в США разного уровня, так и визита американского президента на Украину, - сообщила она. в интервью «Радио Свобода».

По словам украинского посла, пандемия коронавирусной инфекции усложняет организацию личных встреч глав государств, поэтому возможность встречи Зеленского и Байдена зависит не только от их графиков и желания, но и от эпидемиологической обстановки.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне Владимир Зеленский и Джозеф Байден поговорили по телефону. В ходе беседы американский президент поддержал территориальную целостность Украины и обещал оказаться поддержку в укреплении демократии в регионе.

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