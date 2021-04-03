Рэпер DMX находится в критическом состоянии из-за передозировки наркотиками Фото: REUTERS

Известный американский рэпер DMX (Эрл Симмонс) попал в больницу из-за передозировки наркотиками. Злоупотребление запрещенными веществами вызвало у исполнителя сердечный приступ, он находится в критическом состоянии. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщает издание TMZ.

О плохом самочувствие DMX стало известно вечером в минувшую пятницу: музыканта госпитализировали в медицинское учреждение в городе Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк.

Сообщается, врачи не могут дать хорошего прогноза относительно состояния рэпера. По информации издания, многолетние употребление наркотических препаратов сказалось на мозге исполнителя, поэтому в настоящее время он почти ничего не осознает и находится в «вегетативном состоянии», из которого уже может не выйти.

О проблемах рэпера с наркотиками известно давно. В 2016 году DMX уже был при смерти, тогда его нашли без сознания на парковке из-за передозировки.