В Каире прошел «золотой парад фараонов»: 22 мумии перевезли в новый музей

В Каире прошел «золотой парад фараонов» Фото: REUTERS

В столице Египта городе Каире прошла торжественная церемония по перевозке мумий 22 египетских фараонов.

Тела забальзамированные тела древних царей вывезли из здания Египетского национального музея, расположенного на площади Тахрир в центре Каира. Грандиозная мероприятие, прозванная ее организаторами "золотым парадом фараонов", представляет собой длинную процессию из саркофагов. Все они стилизованы под древние ладьи, возглавляют облаченные в одежды живших тысячелетия назад египтян всадники-стражники.

В числе перемещаемых мумий оказались тела 18 царей и четырех цариц семнадцатой-двадцатой династий. Забальзамированных правителей перевезли в новый Национальный египетской цивилизации, пишет ТАСС.