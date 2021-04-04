NYT: В США остановили производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе Фото: REUTERS

В США в городе Балтимор по поручению администрации американского лидера Джо Байдена завод Emergent Biosolutions, на чьих мощностях велось производство вакцины от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и американской Johnson/Johnson, перейдет полностью под контроль последней.

Таким образом, производство препарата AstraZeneca будет остановлено. Об этом 4 апреля сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что американские власти пошли на такое после инцидента с 15 миллионами доз препарата от Johnson/Johnson. Все вакцины оказались испорчены из-за смешения по ошибке компонентов препаратов двух производителей. В связи с этим случаем власти США обеспокоены, что из-за этого случая может быть подорвано доверие населения к этим двум препаратам. В частности, это связано и тем, что все дело идет вразрез с планами американских властей ускорить темпы вакцинации в стране.