С начала борьбы с матом в интернете россияне стали чаще ругаться

Спустя два месяца после вступления в силу поправок, обязывающих соцсети удалять нецензурную лексику, она по-прежнему широко используется в Рунете Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России с 1 февраля 2021 года вступили в силу поправки, в том числе против распространения мата в интернете. Несмотря на это, в социальных сетях стало больше публикаций с нецензурной лексикой, свидетельствуют данные "Медиалогии".

С 1 февраля по 31 марта в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram и TikTok русскоязычные пользователи опубликовали 20,2 миллиона записей с матом. За этот же период в 2020 году в тех же соцсетях было опубликовано 18,3 миллиона нецензурных постов - на 10% меньше.

В подсчётах мата в русскоязычном сегменте соцсетей, как сообщает РБК, учитывались 66 нецензурных слова и словосочетания на русском языке, а также упоминания, которые посчитали в публикациях и комментариях.

Ранее обозреватель "Комсомольской правды" Дина Карпицкая рассказывала о самых громких и удивительных запретах, принятых в России за последние годы.