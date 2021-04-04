В Павлодаре, где половина населения русские, заменили названия улиц на казахские Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В казахстанском городе Павлодаре решили переименовать несколько десятков улиц. Названия напоминающие о российском и советском периоде истории этого города планируют заменить на казахские. Об этом сообщает издание Sputnik Казахстан.

Город Павлодар расположен на севере Казахстана. В настоящее время в этом населенном пункте около половины населения – русские.

Глава областного управления культуры, языков и архивного дела области Самал Бегалинова заявила, что вызвавшее дискуссии переименование павлодарских улиц проводится по распоряжению министерства культуры в преддверии празднования юбилея Независимости. Так, в городе планируют переименовать улицы Мира, Ермакова, Урицкого, Циолковского, Розы Люксембург, Донецкую и Кубанскую. В общей сложности в списке улиц, название которых решили изменить, оказалось 30 позиций.

Публичные слушания по поводу изменения названия улиц состоялись накануне в онлайн-формате, однако местные СМИ сообщают, что далеко не все жители города смогли принять в них участие. Дело в том, что на официальных сайтах акимата Павлодара была указана неверная ссылка на прямой эфир.

Полный список, который был одобрен на публичных чтениях, пообещали обнародовать после подписания протокола членами постоянных комиссий Павлодарского городского маслихата.