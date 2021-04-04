Номер телефона Цукерберга попал в сеть из-за утечки данных Facebook Фото: EAST NEWS

Номер телефона основателя компании Facebook Марка Цукерберга попал в интернет вместе с личными данными пользователей социальной сети. Об этом в воскресенье, 4 апреля, пишет издание New York Post.

По данным газеты, на утечку информации о Цукерберге обратили внимание пользователи социальных сетей, которые обнаружили номер телефона основателя компании на хакерском форуме. Именно на этом форуме ранее опубликовали личные данные полумиллиарда пользователей Facebook.

- Что касается утечки данных 533 миллионов человек - ирония в том, что, к сожалению, Марк Цукерберг тоже среди них. Может, стоит позвонить ему на попавший в сеть номер и спросить, из-за чего произошла утечка?, - говорится в материале издания.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне личные данные и телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран оказались в свободном доступе в сети. Их разместили на одном из хакерских форумов. Речь идет в том числе о полных именах, местоположении, датах рождения и других сведениях.