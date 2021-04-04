Синоптики предупредили о «барической пиле» в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве к концу следующей недели ожидается так называемая «барическая пила» - в четверг давление на территории российской столицы опустится до 726 миллиметров ртутного столба, а в пятницу вновь резко повысится до 755 миллиметров. Об этом в воскресенье, 4 апреля, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он объяснил, что значительные перепады атмосферного давления будут наблюдаться из-за резкой смены воздушных масс.

- Если до следующей среды изменения данного метеорологического параметра будут незначительными, то в четверг показания барометров рухнут с 740 до 726 миллиметров ртутного столба, а в пятницу взметнутся вверх уже до 755 миллиметров. В выходные дни давление будет держаться на уровне в 760 миллиметров, - сообщил эксперт в интервью РИА Новости.

Евгений Тишковец добавил, что колебания атмосферного давления будут достигать 14-29 единиц в сутки, что может привести к недомоганию метеозависимых людей. Синоптик сравнил это с погружением в подземную шахту на глубину 150 метров, а потом подъем на уровень московских высоток.