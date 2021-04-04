В Южной Корее посетители выставки случайно испортили картину за 440 тысяч долларов Фото: REUTERS

Посетители выставки в Сеуле из-за глупой ошибки испортили граффити «Без названия» - работу американского художника JonOne, стоимость которой оценивают в 440 тысяч долларов. Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщает телеканал ABC News.

Молодая пара заметила рядом с полотном краски и кисти и предположила, что на стене, где находился дорогой экспонат, можно порисовать. Само произведение искусства было единственным на всей выставке, представленным без рамы. Молодые люди сделали на граффити несколько темно-зеленых мазков и благополучно покинули выставку.

Молодая пара заметила рядом с полотном краски и кисти и предположила, что на стене, где находился дорогой экспонат, можно порисовать

Сотрудники галереи слишком поздно заметили испорченную картину. Чуть позже они смогли вычислить разрисовавших полотно посетителей с помощью камер видеонаблюдения и вызвали полицию. Правоохранители решили отпустить парочку, наказание им не грозит.

Представитель одного из организаторов выставки Кан Ук объяснил, что кисти и краски оставили рядом с граффити, чтобы передать рабочий процесс художника. Дело в том, что несколько лет назад JonOne дописывал работу на выставке граффити в Сеуле прямо на глазах у посетителей, а когда картина была готова, использовавшиеся материалы также стали частью экспозиции.