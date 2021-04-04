РФС выразил соболезнования в связи со смертью футболиста команды «Знамя Труда». Фото: Instagram

Российский футбольный союз выразил соболезнования в связи со смертью 18-летнего игрока молодежной команды «Знамя Труда» Никиты Сидорова во время сегодняшнего матча. Об этом в воскресенье, 4 апреля, говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

- Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Никиты, - говорится в заявлении союза.

Как сообщал сайт kp.ru, трагедия произошла с 18-летним Никитой Сидоровым во время футбольного матча на стадионе «Торпедо». Молодому футболисты стало плохо прямо во время игры на поле. Он умер почти мгновенно, не дождавшись помощи врачей. По предварительной информации, причиной смерти молодого спортсмена стала аневризма, разрыв сосуда в головном мозге. Никита Сидоров вышел на поле на замену буквально на несколько минут, в единоборствах не участвовал, а потом просто упал.