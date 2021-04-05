В МИД допускают создание в России альтернативы SWIFT

В МИД РФ допускают создание в России альтернативы SWIFT Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В России допускают появление альтернативы платежной системы SWIFT. Такое заявление сделала заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, отметив, что она может быть сформирована на новой технологической основе с учетом развития цифровых валют.

«Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Как отметил замглавы МИД РФ, развитие альтернативных систем SWIFT, которые станут более продвинутыми и не будут претендовать на монополию в данной сфере, является не только «реакцией на сложившуюся геополитическую реальность», но также и ответом на нужную модернизацию методов проведения платежей с учетом «современных передовых достижений в цифровой сфере».

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой на сегодняшний день подключены более одиннадцати тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах мира.