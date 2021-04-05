Лига безопасного интернета попросила МВД проверить интервью Юрия Дудя

Юрий Дудь Фото: YouTube

Лига безопасного интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел России с просьбой провести проверку одного из интервью блогера Юрия Дудя на пропаганду наркотиков.

«Крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют. Ведь большая доля их подписчиков и зрителей - это дети и подростки», - приводит ТАСС слова директора организации, члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной.

Как уточняется, неоднозначное интервью блогера увидели волонтеры организации. Однако не уточняется, о каком именно видео идет речь.

Мизулина подчеркнула, что распространение информации, которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан, недопустимо. По ее словам, такие сведения могут повлечь деструктивное воздействие на здоровье, а также психическое, духовное и физическое развитие несовершеннолетних детей.

Директора Лиги безопасного интернета напомнила, что запрет пропаганды наркотических средств и психотропных веществ при помощи интернета установлен Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах».