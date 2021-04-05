60% самых популярных Android-приложений имеют уязвимости Фото: Shutterstock

Эксперты компании Synopsys оценили безопасность самых популярных скачиваемых Android-приложений. Оказалось, что в 60% приложений имеется как минимум одна уязвимость. А всего специалисты обнаружили 3137 уникальных проблем, которые могут привести к утечке данных.

Всего было проанализировано 3335 самых скачиваемых мобильных приложений для Android в 18 категориях. Речь идет о самых популярных направлениях: игры, финансовые утилиты и другие.

Большинство приложений (98%) создано на основе открытого исходного кода, то есть написанного кем-то раньше. Уязвимыми считаются по 20 компонентов, входящих в состав таких приложений.

В среднем в каждом приложении с потенциально опасным кодом насчитывается 39 проблем с информационной безопасностью. Всего же компания обнаружила 3137 уникальных уязвимостей.

Только около 5 процентов брешей в безопасности не имеют на данный момент исправлений, а 1% уязвимостей можно активировать удаленно.

При этом 46% относятся к «группе высокого риска». С и помощью злоумышленники легко могут получить доступ к данным пользователя. Отследить страницы, которые он посещает, украсть пароли и, возможно, доступ к онлайн-банкам.

Эксперты склонны доверять исследованию, но добавляют, что с высокой долей вероятности ситуация на iOS может обстоять также или быть еще хуже, пишет газета "Известия".

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