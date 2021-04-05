В Минпромторге опровергли дефицит машин в автосалонах России

Денис Мантуров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация с нехваткой автомобилей в российских дилерских центрах носит штатный характер, однако такой проблемы как дефицит машин не существует. Такое заявление сделал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, указав на то, что можно напротив говорить о повышении спроса на отдельные модели.

«Говорить о том, что есть какой-то дефицит. (Он) бывает всегда по каким-то моделям и категориям автомобилей. Всегда бывает, условно говоря, повышенный спрос, и дилер … должен прогнозировать, что интересно сегодня потребителю, и формировать заранее таким образом заказ», - заявил глава Минпромторга.

Как отметил Мантуров, сам автопроизводитель так же старается работать с рынком и анализировать его, однако, по его словам, все зависит и от дилеров, которые находятся на местах.

Глава ведомства подчеркнул, что ситуация с дефицитом на сегодняшний день «штатная абсолютно», ну а то, что потребление растет, - это очень хорошо. По его мнению, это говорит о том, что экономика восстанавливается.

Напомним, в конце марта текущего года в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» заявили, что дефицит новых машин, который начался в августе прошлого года, идет на спад. При этом изначально не хватало автомобилей всех брендов.