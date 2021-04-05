Гинцбург: сообщений о подделке "Спутника V" в России не было

Александр Гинцбург заявил, что сообщений о подделке "Спутника V " в России не было Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург заявил, что сообщений о подделке отечественной вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в России не было, но в Мексике такое произошло.

- Слава Богу, внутри нашей страны таких сообщений не было, а как мы с вами уже слышали, в Мексике такое произошло. С одной стороны, мы понимаем, что, если начинают подделывать какой-то препарат, безусловно, он имеет коммерческую ценность, но это, конечно, не успокаивает, — приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

Напомним, в конце марта в Мексике задержали частный самолет, где обнаружили тысячи ампул вещества, маркированного как российская вакцина от коронавируса "Спутники V". После изучения фотографий партии в РФПИ заявили, что это подделка.

26 марта в Мексике минздрав страны распределил первые партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Препарат был одобрен к применению в Мексике 2 февраля. Партия первого компонента вакцины была поставлена спустя три недели. Вакцинация этим компонентом проходила в стране с 24 февраля по 5 марта.