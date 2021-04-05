Банк "Дом.РФ" заявил, что утечка не угрожает безопасности счетов клиентов

В банке "Дом.РФ" заявили, что утечка не угрожает безопасности счетов их клиентов. Фото: дом.рф

Банк "Дом.РФ" заверил, что утечка данных претендентов на кредит не угрожает безопасности счетов их клиентов.

Ранее в СМИ появилась информация, что выставили данные клиентов банка на специализированном сайте. Как заявили авторы объявления, у них имеется более 100 тысяч записей о тех, кто подавал заявку на кредит.

Банк уже прокомментировал инцидент и сообщил, что утечка произошла из-за уязвимости в дистанционной подаче первичных заявок на кредит наличными. Также там отметили, что эти данные не позволяют получить доступ к счетам клиентов.

- В рамках оперативных работ она (утечка) была в короткий срок устранена, в настоящий момент все системы банка функционируют в штатном режиме. В профилактических целях служба безопасности банка "Дом.РФ" проверила целостность работ всех других систем банка и не выявила нарушений, — сообщили в банке.