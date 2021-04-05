Из маленьких населенных пунктов России уберут таксофоны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В маленьких населенных пунктах России начнут убирать невостребованные таксофоны с трафиком меньше одной минуты в месяц. Их планируется вывести из эксплуатации до конца года.

Как передает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, таксофоны становятся все менее востребованы по мере обеспечения малых населенных пунктов сотовой связью и интернетом, а в текущем году планируется установить более тысячи новых базовых станций для обеспечения интернетом малых населённых пунктов страны.

Отмечается, что избавление от невостребованных таксофонов позволит высвободить ресурсы для ускоренного строительства современных базовых станций по технологии 4G, за счет чего мобильная связь появится в населённых пунктах с 100 - 500 жителями.

Уточняется, что в населённых пунктах, где живёт от 100 до 249 человек, появится 383 базовых станции. В пунктах с населением от 250 до 500 человек, установят 794 станции, а также дополнительно сделаю 1525 точек доступа.

До конца текущего года также планируется подключить к интернету все социально значимые объекты, в том числе образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, а также органы госвласти и местного самоуправления.