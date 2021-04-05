МИД РФ не исключил военно-технических мер из-за ракетных угроз Запада Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Планы Вашингтона и Лондона развернуть ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования в различных регионах мира сужают пространство для предотвращения серьезнейшего обострения в ракетной сфере, и Москва не исключает применения военно-технических мер в ответ на возникающие на этом фоне военные угрозы. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы отнюдь не захлопываем дверь для диалога, но в складывающихся условиях не исключаем, что Россия будет вынуждена всё больше смещать фокус усилий на осуществление мер военно-технического реагирования на возникающие ракетные угрозы», - говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметила «откровенно враждебные дестабилизирующие заявления и действия на этом направлении» со стороны военных Великобритании.

Захарова отметила, что Москва будет тщательно отслеживать практические меры по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования у войск США, а также их союзников в Европе и Азиатско-Тихоокеанском режиме, в том числе с учетом намерений, объявленных Великобританией.