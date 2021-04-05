В Госдуму внесен законопроект об увеличении до трех лет наказания за пьяное вождение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 5 апреля, правительство внесло в Государственную думу проект закона об увеличении с двух до трех лет максимального срока лишения свободы за систематическое вождение в нетрезвом виде. Текст документа размещен в думской электронной базе.

«Назначение более строгого наказания будет обеспечиваться путем увеличения сроков лишения свободы и принудительных работ (до трех лет взамен установленных в настоящее время до двух лет)», - говорится в проекте закона.

Кроме того, будет изменен установленный размер штраф, который будет увеличен с 200 тысяч - 300 тысяч рублей до 300 тысяч - 500 тысяч рублей, или же в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет взамен от одного года до двух лет, а также исключено наказание в виде обязательных работ.