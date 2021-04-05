В Госдуме назвали слова Киева об "украинском русском" языке реверансом в сторону России

В Госдуме прокомментировали заявление Киева об "украинском русском" языке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Государственной думы Руслан Бальбек считает, что заявление Киева о существовании "украинского русского" языка — это реверанс в сторону России.

Напомним, пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель сказала, что у России нет монополии на русский язык, и Киеву необходимо заявить о существовании "украинского русского".

- Это реверанс в нашу сторону, пусть развивают русский язык. Надеюсь, в Киеве поняли, что невозможно искоренить речь, которую пол-Украины считает родной. Из -за преследования русского языка страна уже почти 20 лет находится в гражданском конфликте, на Донбассе это проявилось острее и, учитывая сегодняшнюю линию правительства, все только усиливается, — цитирует Бальбека РИА Новости.

Депутат отметил, что он не может объяснить этот "набор слов" от пресс-секретаря президента Украины. Бальбек предположил, что Мендель "хотела креатива", но у нее это не получилось.