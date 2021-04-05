Губернатор Александр Моор поблагодарил участников чемпионата России по лыжным гонкам за яркий спортивный праздник

С 27 марта по 4 апреля в Тюменской области в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» прошел чемпионат России по лыжным гонкам. В соревнованиях приняли участие 229 спортсменов – 132 мужчины и 97 женщин из 35 регионов России. Это первый лыжный турнир, на который после длительного перерыва были допущены зрители: за семь соревновательных дней более 4 000 болельщиков из Тюмени, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Челябинска и Кургана поддерживали своих фаворитов на трибунах. Тюменские лыжники на чемпионате России завоевали 11 медалей.

Чемпионат посетили президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона поблагодарил спортсменов, организаторов и зрителей соревнований. «Спасибо всем за яркий праздник спорта! Спасибо организаторам, спасибо президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе и всем спортсменам! Спасибо судьям и волонтерам! Их помощь сложно переоценить», – отметил Александр Моор.

Уточним, что в связи с введением режима повышенной готовности пропускная способность центра зимних видов спорта была ограничена на 50%, но все желающие могли наблюдать за происходящим в режиме реального времени в интернете. Общее количество просмотров превысило два миллиона.

Больше всего медалей по итогам чемпионата у тюменских лыжников (4 золота, 4 серебра и 3 бронзы). Тюменская спортсменка Татьяна Сорокина стала рекордсменом чемпионата по количеству завоеванных медалей – у нее два личных золота – в скиатлоне (15 км) и на дистанции 10 км свободным стилем, также в командном спринте в тандеме с Екатериной Смирновой и в эстафете вместе с Ольгой Кучерук, Екатериной Смирновой и Анной Грухвиной.

Александр Моор выразил уверенность, что Тюмень и в будущем будет достойно принимать соревнования самого высокого уровня, в том числе международного.

Напомним, что 26 марта Александр Моор провел встречу с Еленой Вяльбе, на которой президент Федерации лыжных гонок России сообщила, что финал Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2021-2022 годов состоится в Тюменской области в марте 2022 года.