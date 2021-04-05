Соболь удалили с заседания суда из-за отказа выключить камеру. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Судья судебного участка московского района Новокосино удалила Любовь Соболь с заседания после долгих препирательств с подсудимой, которая отказывалась выключить видеокамеру. В этот понедельник, 5 апреля, в выездном формате проходят слушания по делу о незаконном проникновении в жилище.

После того, как прокурор зачитал обвинение, судья обратила внимание на то, что Любовь Соболь ведет видеосъемку, и попросила подсудимую убрать камеру. Соболь подчиняться требованию судьи не собиралась, устроив пререкания, которые длились более двух часов с тремя перерывами. В итоге прокурор попросил привлечь Соболь за нарушения по статье 17.3 Кодекса об административных правонарушениях (неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила).

- Любовь Соболь не подчиняется законным требованиям председательствующего судьи, поэтому суд постановил удалить ее с заседания, - передает издание РИА Новости.

Соболь удалилась из зала в сопровождении судебного пристава, заявив, что отказывается от услуг своего правозащитника Владимира Воронина.

Напомним, по данным Следственного комитете, в конце декабря 2020 года Соболь и несколько человек неоднократно пытались проникнуть в квартиру пожилой жительницы Москвы, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, а затем и в квартиру женщины. По данным адвокатов, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника Федеральной службы безопасности, якобы имеющего отношение к ситуации с Алексеем Навальным.

Любовь Соболь проходит еще по одному уголовному делу о подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции в российской столице.