О визите полиции сама Соболь успела сообщить в своем твиттере, предположив, что к ней пришли с обыском. Позже стало известно, что юриста ФБК препроводили в Следственный комитет России. По данным директора Фонда Ивана Жданова, против его коллеги заведено дело о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения ( ст.139 ч.2 УК РФ).Четырьмя днями ранее Любовь Соболь была задержана у дома, где живет Константин Кудрявцев. Именно этого человека обвинил в причастности к своему отравлению берлинский пациент Алексей Навальный (якобы Кудрявцев то ли смазал ядом трусы оппозиционера, то ли наоборот - чистил их от яда). И ему Навальный звонил как «сотруднику ФСБ». Ну а госпожа Соболь предполагала под запись на камеру пообщаться с господином «обвиняемым». Общение не удалось — вместо этого полиция прибыла на вызов: «Какие-то люди пытаются вломиться в квартиру!». Полиция обнаружила по прибытию на место Любовь Эдуардовну, которая отказалась предъявлять документы. Ее доставили в участок, опросили и ... отпустили на все четыре стороны.Но вскоре в подъезде, в лифтах дома, где проживает Кудрявцев, появились мерзкие листовки с его портретом и надписью: «А вы знали, что ваш сосед — убийца?». Причем последнее слово выделено красным — для убедительности, очевидно. Дабы дошло до самых «темных», что твиттеры и фейсбуки не читают.В соцсетях робкие голоса о том, что нельзя считать человека преступником, тем более убийцей, до следствия и суда, были заглушены валом одобрительных воплей: так их, дави кровавых палачей!То есть сливы западных спецслужб, выдаваемые за журналистское расследование и пранки со звонками едва не погибшего «героя» едва не \\"скрывшемуся от возмездия\\" «отравителю» — этого достаточно, чтобы начать травлю гражданина РФ, оболгав его перед соседями прямо в его доме? Поставив под угрозу не только спокойствие служивого человека и его семьи, но и здоровье, а, возможно, и жизнь?Сидя в Берлине, самому Алексею Навальному, похоже, комфортно, безопасно и даже весело отправлять свою московскую «команду» на провокации, которые грозят уже реальными уголовными статьями. Неважно, что «правая (или левая?) рука оппозиционера» Любовь Соболь может получить срок (а за незаконное проникновение в жилище грозит до 3 лет колонии, не говоря уже о 5 годах колонии за клевету - публичное ложное обвинение в преступлении - за все эти портреты в лифтах).Неужели «светлую Россию будущего» надо строить, размахивая «отравленными трусами» и расклеивая подметнные плакаты-обвинения, наплевав на людей, которых не жалко ради «великой цели»?Как-то это все уже совсем дурно пахнет. Мало того, что после трусов оппозиционера история с его отравлением начала превращаться в клоунаду. Так теперь еще и реальные атаки на людей, которых оппозиционер заподозрил. Это уже совсем ниже плинтуса. Уже не цирк, а инквизиция какая-то.Ребята, а если вы реально до власти дорветесь, что тогда устроите?ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕС трусами на голове в цари не берутПрокладывая дорогу к власти, Навальный мочит свои спецслужбы с помощью иностранных. Что тут не так? (подробности)