Суд над Любовью Соболь по делу о проникновении в квартиру перенесен

Любовь Соболь. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Перовский районный суд Москвы 10 марта открыл выездное заседание мирового суда по делу активистки ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в России НКО-иноагентом) Любови Соболь, которая обвиняется в незаконном проникновении в квартиру незнакомой ей пенсионерки. И практически сразу его закрыл "в связи с подачей апелляционного представления государственным обвинителем на постановление о назначении судебного заседания".

- Отложить рассмотрение дела до рассмотрения апелляционного представления прокурора на постановление судьи о рассмотрении дела по существу, — сказала судья Инна Шелободина.

Рассмотрение апелляционного представления будет проходить в Перовском районном суде 23 марта.

Соболь вменяется статья 139 УК РФ "Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия", которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

- 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке столицы, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись "брошенной женой" и заявив, что в квартире якобы находится маленький ребенок, "с которым ей не позволяют общаться". Когда хозяйка квартиры открыла дверь, она оттолкнула ее и, применяя физическую силу к женщине, ворвалась в квартиру. Она обошла в ней все помещения, снимая свои действия на телефон, - говорится в материалах СК России, которые поступили в суд.

После задержания Соболь посадили под домашний арест за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в ходе незаконной акции 23 января в Москве.

Ранее потенциальный иноагент Соболь прославилась своим неудачным видео-разоблачением о "незаконной прослушке членов ее штаба сотрудниками спецслужб", где продемонстрировала вместо "жучка" в своем телефоне китайский трекер за 15$. Это видео от штаба Навального быстро разобрали в сети технические специалисты.

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