Дочь олигарха опровергла, что была среди голых россиянок, задержанных в Дубае Фото: ВКонтакте

Дочь российского олигарха Максима Воронина опровергла, что оказалась в компании девушек, задержанных после откровенной фотосъемки в ОАЭ.

Алина заявила Life.ru, что в настоящий момент находится в России.

-Неправда, я дома в Москве, последние 10 лет в ОАЭ не выезжала, сказала девушка изданию.

О реакции на новости со стороны ее родных и близких, пока не известно.

Ранее в Сми появились сообщения, что девушка возмущена тем, что ее имя связывают с голой компанией в Дубае. Она даже намерена привлечь тех, кто распространяет клеву о ней, к ответственности.

Напомним, за эротическую фотосессию задержали 40 человек. Среди них 8 россиян, в том числе и организатор съемки.

- Такое неприемлемое поведение не отвечает ценностям и этическим установкам общества ОАЭ, - говорится в официальном заявлении местной полиции.

В генеральном консульстве РФ в Дубае в курсе ситуации и следят за ее развитием.