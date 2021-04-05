Губернатор Александр Цыбульский предложил разработать особый подход к закупке медикаментов для людей с редкими заболеваниями

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предлагает изменить механизм закупок медикаментов для людей с редкими заболеваниями. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области/И. Малыгин.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил разработать особый подход к закупке лекарств и изделий медицинского назначения для людей с орфанными заболеваниями. Во время совещания с региональным правительством 5 апреля глава Поморья поручил областному Минздраву подготовить соответствующее обращение в Правительство РФ. По мнению Александра Цыбульского, разработка подобного механизма закупок позволит приобретать для пациентов с редкими заболеваниями по-настоящему качественные препараты.

Поводом для обращения в Правительство России послужил случай в одной из районных больниц Архангельской области. Ее пациент страдает буллезным эпидермолизом — так называемой «болезнью бабочки». Это редкое генетическое заболевание, при котором кожа человека становится максимально уязвимой. В среднем раз в три дня пациенту нужно делать перевязки, при этом ребенок практически полностью заматывается в специальные бинты.

- Надо было разместить закупку для того, чтобы приобрести конкретные перевязочные средства, которые наилучшим образом помогают детям с «болезнью бабочки», - рассказал Александр Цыбульский. - В результате на конкурс вышел египетский производитель с препаратами, которые не соответствуют требованиям наших врачей.

Губернатор отметил, что поддержке людей с редкими заболеваниями уделяет особое внимание президент Владимир Путин. По поручению главы государства в нашей стране был создан Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.

- Я думаю, что нам нужно обратиться в Правительство РФ с просьбой выработать отдельный подход к закупкам для орфанных заболеваний, чтобы мы получили возможность эти закупки делать у единого поставщика или четко прописывать в закупочной документации те медицинские препараты и средства, которые нужны для получения пациентами максимально эффективной поддержки и лечения. Это крайне важно, - подчеркнул Александр Цыбульский.

По поручению губернатора уже на этой неделе областное правительство проработает вопрос с Министерством здравоохранения РФ, чтобы донести инициативу региона и заручиться поддержкой федерального ведомства.