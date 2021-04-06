Минцифры запустило каталог российских приложений APP List

Минцифры РФ сообщило о создании и успешном запуске специализированного приложение APP List. Оно представляет собой каталог приложений, который полностью состоит из российских приложений.

Отмечается, что пока APP List доступно только для пользователей смартфонов и планшетов на операционной системе Android.

- Российский каталог приложений теперь доступен для любого телефона или планшета, APP List - каталог лучших приложений для смартфонов и планшетов на русском языке. Там собраны самые полезные и качественные приложения на любой случай. Все они бесплатны и безопасны, - сообщили в ведомстве ТАСС.