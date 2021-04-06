В США заявили о готовности к диалогу с Россией по ситуации на востоке Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США заявили о готовности к открытому взаимодействию с Россией по ситуации на востоке Украины. Об этом заявил представитель американского Госдепартамента.

По его словам, Вашингтон "открыт к взаимодействию с Москвой", но американская сторона считают "внушающими доверие" сообщения о передвижении российских войск на границе с Украиной.

- Мы призываем Россию воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации, - заявил представитель Госдепа агентству Reuters.

Ранее сообщалось, что в Кремле обеспокоены, что Украина может пойти на провокационные действия, которые в итоге могут привести к войне в Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Комментируя вопрос, допускает ли в Кремле возможность участия Москвы в данной войне на стороне Донбасса, он пояснил: "Я имею в виду гражданскую войну, которая там уже была".