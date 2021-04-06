Мошенники придумали схему обмана при помощи сайтов для брокеров Фото: REUTERS

Мошенники стали пользоваться возросшим интересом россиян к биржевым инвестициям, и пытаются обманывать своих жертв под видом сайтов для проверки надежности брокеров. Об этом рассказали в Национальной ассоциации специалистов финансового планирования.

Как передает РИА Новости, в ассоциации сообщают, что в сети появилась реклама с предложением проверить «брокера через интернет». При переходе по ссылке предлагают ввести название посреднической компании, и сообщают, что указанный брокер якобы находится в «международном черном списке». Для получения инструкций по дальнейшим действиям жертве предлагают оставить свой номер телефона и имя.

Заместитель директора ассоциации Дарья Андрианова отметила, что «за подобными "черными списками" может скрываться несколько видов мошенничества». Одним из них может стать предложение юридической поддержки для защиты средств инвестора от якобы недобросовестного брокера.

«Конечно, такая юридическая помощь не бесплатна: как правило, за оформление нескольких шаблонных и, зачастую, неграмотных документов с человека запросят весьма значительную сумму», - рассказала она.

Кроме того, злоумышленники могут, используя психологическое давление, вынудить жертву перевести все свои средства на некие «безопасные счета», которые принадлежат мошенникам.

«Не стоит упускать из виду и то, что любой такой сайт собирает базу персональных данных людей, имеющих брокерские счета, причем сразу с указанием, в какой компании открыт счет», - отметила специалист.

Андрианова добавила, что эту базу злоумышленники могут не только использовать сами, но и выгодно продать другим мошенникам.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о другой новой схеме мошенничества, в которой злоумышленники представляются оператором сервиса «Яндекс.Деньги».