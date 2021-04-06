В США выявили индийский вариант коронавируса с двойной мутацией Фото: REUTERS

Индийский вариант коронавируса с двойной мутацией, так называемый двойной мутант, впервые обнаружен в США. Случай заражения выявлен в области залива Сан-Франциско.

Как передает издание San Francisco Chronicle, случай заражения индийским штаммом подтвердили эксперты Стэнфордской лаборатории клинической вирусологии. Руководитель лаборатории Бенджамин Пински сообщил, что сейчас проводит проверку еще семи предполагаемых случаев данного варианта коронавируса. Результаты станут известны на этой неделе.

Данный вариант коронавирусной инфекции, который был обнаружен ранее в Индии, обладает двойной мутацией, но пока остается неизвестным, является ли он более заразным и устойчивым к вакцинам.

Эксперт по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Питер Чин-Хонг высказал опасения, что новый штамм может быть более заразным, поскольку на него приходится около 20 процентов случаев коронавирусной инфекции, которые были зафиксированы в индийском штате Махараштра.

«Данный индийский вариант впервые обладает в одном и том же вирусе двумя мутациями, ранее зафиксированными в отдельных вариантах», - отметил он.

Специалист, однако, «оптимистичен» относительно эффективности вакцинации против данного штамма.