Владимир Путин назвал бесценное достояние России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент РФ Владимир Путин сказал, что многообразие традиций и языков — это бесценное достояние России. Об этом он заявил на II Форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Российский лидер отметил, что в РФ проживают в мире и согласии около 200 национальностей.

- Уникальное многообразие обычаев, традиций, языков – наше общее бесценное достояние, которым мы искренне гордимся и которым дорожим, и в этой палитре особое, яркое место занимает самобытная культура народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Он подчеркнул, что поддержка малочисленных коренных народов и сохранение привычного уклада их жизни является одним из приоритетов российских властей.

Ранее Путин назвал истинные ценности культуры России. По его мнению, это гуманизм, нравственность и справедливость.