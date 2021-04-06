Владимир Путин назвал бесценное достояние России
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Президент РФ Владимир Путин сказал, что многообразие традиций и языков — это бесценное достояние России. Об этом он заявил на II Форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Российский лидер отметил, что в РФ проживают в мире и согласии около 200 национальностей.
- Уникальное многообразие обычаев, традиций, языков – наше общее бесценное достояние, которым мы искренне гордимся и которым дорожим, и в этой палитре особое, яркое место занимает самобытная культура народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, — цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Он подчеркнул, что поддержка малочисленных коренных народов и сохранение привычного уклада их жизни является одним из приоритетов российских властей.
Ранее Путин назвал истинные ценности культуры России. По его мнению, это гуманизм, нравственность и справедливость.