Депутат Бальбек оценил заявление США о готовности к диалогу с Россией по Донбассу

В Госдуме оценили готовность США контактировать с Россией по вопросу Украины Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление представителя Госдепартамента США о том, что Америка готова выстраивать диалог с Россией по ситуации с Украиной. По словам политика, на сегодняшний день именно Штаты выступают «идеологами эскалации конфликта в Донбассе».

Как отмечает Руслан Бальбек, США хотят выглядеть как миротворцы, но при этом сами же способствуют вооружению украинской армии, из-за чего их разговоры о мире выглядят фальшиво.

«Единственная тема для возможного диалога — это обсуждение сроков выполнения Украиной Минских соглашений, вносить какие-то коррективы в подписанный документ мы считаем неприемлемым», — цитирует депутата RT.

Напомним, ранее представитель Госдепартамента США заявил о том, что страна готова к взаимодействию с Россией по ситуации на востоке Украины. При этом он добавил, что сообщения о передвижении российских войск на границе с Украиной не внушают доверия. В связи с чем попросил РФ воздержаться от действий, которые могут способствовать эскалации конфликта, передает Москва 24.