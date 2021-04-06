Филиппинец умер после того, как сделал 300 приседаний за нарушение комендантского часа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мужчина на Филиппинах умер после того, как сделал 300 приседаний за нарушение комендантского часа.

Даррен Манаог Пеньяредондо был пойман за покупкой питьевой воды после 18:00, предположительно за нарушение комендантского часа, назначенного из-за коронавируса, в городе Генерал Триас, провинция Кавите, сообщил Rappler. В провинции действует «усиленный карантинный режим», который включает комендантский час с 18:00 до 5:00.

По словам его семьи, 28-летний филиппинский мужчина скончался после того, как охранники якобы заставили его выполнить 300 приседаний.

Друг скончавшегося, сказал что Пеньяредондо и еще один человек, предположительно нарушивший ограничения, «были доставлены на площадь Малабон перед зданием муниципалитета. А потом им сказали сделать приседания 100 раз. Охранники заявили, что пара будет вынуждена повторить упражнения, если они не будут синхронными, и в конечном итоге вынудили "нарушителей" выполнить упражнение 300 раз.

Пеньяредондо прибыл домой в 8 утра на следующий день и едва мог передвигаться без посторонней помощи, потому что очень устал. Он рассказал, что даже «несколько раз» падал во время выполнения упражнений.

«Весь день он изо всех сил пытался ходить, он просто полз», - заявили родственники филиппинца. Позже в тот же день у него начались судороги, и его сердце остановилось. Его ненадолго оживили, но он умер около 22:00.

При этом, начальник городской полиции подполковник Марло Нилло Солеро, что такого наказания для людей, нарушивших ограничения, не было никогда предусмотрено. «Вместо этого мы проводим лекции», - сказал он.

Мэр города генерал Триас Антонио Феррер заявил, что по этому делу будет проведено расследование.

На Филиппинах зарегистрировано более 795 000 случаев заболевания и 13 425 смертей, что является самым высоким показателем в Юго-Восточной Азии после Индонезии.